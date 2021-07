Pampita reveló la firme decisión de Roberto García Moritán a días del nacimiento de su hija

Pasadas apenas unas horas del escandalete de las lamparitas led que habría dejado sin pagar Pampita, ella y su marido Roberto García Moritán mantienen importantes diferencias a días de dar a luz a la nueva integrante de la familia. No se ponen de acuerdo en un tema vital para la familia. Uno de ellos dos quiere seguir agrandando la familia, pero el otro no.

Como se sabe, la modelo tiene fecha parto para el 22 de julio. Es por eso que está a pleno recibiendo muchos regalitos para la beba, que se encarga de agradecer amablemente desde su programa 'Pampita online' , que conduce en la pantalla de Net Tv.

Así es que este viernes 9 de julio, mientras agradecía una suerte de moisés portátil rosa y blanco, con su mantita correspondiente Pampita aseguró, mientras charlaba con su colaborador Gabriel Olivieri: "Si sabía hubiera tenido muchos más hijos…”. Y entre risas disparó “Ya ahora, después de esto, habrá que tener otro más porque me queda la ropa sin arruinar”.

Fue allí cuando Olivieri al sugerirle “Tenés cosas para dos o tres más”, la modelo de 43 años explicó “Voy a ver si lo puedo convencer a Roberto, pero me parece que en casa no me dejan abrir la fábrica de nuevo”, haciendo alusión a sus ganas de seguir agrandando la familia, a diferencia de la postura de su marido.

Recordemos que esta familia ensamblada tendrá 6 hijos con la llegada de la beba próxima a nacer. Pampita tiene 3 hijos, fruto de su relación con el chile Benjamín Vicuña -Bautista, Beltrán y Benicio, amén de Blanquita que falleció en 2012-; al tiempo que Roberto García Moritán tiene 2 hijos -Delfina y Faustino- fruto de su relación con Milagros Brito.

En tanto, la modelo sigue luchando para que le entre la ropa y seguir viéndose toda un diosa, a pesar de estar a punto de dar a luz. Así, anoche tuvo algunas dificultados para que le entre el calzado y su amigo Gabriel Olivieri la filmó en ese momento tragicómico, llamándola la Cenicienta embarazada mientras la asistente de Pampita intentaba lograr algo que parecía una misión imposible.

