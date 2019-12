Pampita reveló por qué contó lo que le pidió a su hija Blanca antes del casamiento

Pampita tuvo tres parejas este año: lo comenzó con Pico Mónaco, luego una relación fugaz con Mariano Balcarce y luego con Roberto García Moritán, con quien -a los dos meses de ponerse de novia- decidieron casarse y ya pasó un mes de la boda.

Esa noche de noviembre, la modelo reveló en el altar que le pidió a su hija Blanca, que tuvo junto a Benjamín Vicuña y falleció en septiembre de 2012, “un compañero” antes de conocer a su marido.

"Fui a llevarle flores a mi hija y ahí le pedí un compañero en la vida", contó en su casamiento. "Sorprendió mucho cuando contaste que, en febrero de este año, habías ido a llevar flores a la tumba de tu hija, Blanca, y le pediste la llegada de un amor", le preguntaron en una entrevista de la revista Viva.

"No lo conté. Lo dije en la boda porque era un momento muy especial, donde hablábamos desde el corazón. Y sí, a mí me había pasado algo muy fuerte en febrero, fue un momento duro, y cuando apareció este amor, yo me di cuenta rápido que venía por ese lado", contestó la modelo.

"Yo nunca antes había pedido nada, pero esa vez lo hice. Y me pareció que una forma de agradecer era también poder decirlo. A pesar de que Rober ya conocía la anécdota, sentí que mi deseo se estaba haciendo realidad en ese momento y por eso lo dije en el altar. Estoy muy feliz y muy agradecida", finalizó.