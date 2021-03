Pampita sobre su relación con Roberto García Moritán: "Este amor es distinto porque es recíproco"

En el primer programa del 2021, una de las consignas de "PH, Podemos Hablar" (Telefe) fue que pasaran al punto de encuentro los que creen que se puede amar tanto o más que en la adolescencia.

Y así fue que Pampita, una de las invitadas junto a Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barili, explicó cuál es la diferencia entre su relación con Roberto García Moritán y las anteriores.

"Creo mucho en el amor. Si querés amar y querés dar todo, eso depende de uno. Después lo que pase, si funciona o no, si el otro siente lo mismo, ya no depende de uno. Pero en mi forma de ser, te quedás con la tranquilidad de que lo diste todo, que amaste, que amaste profundo, que te la jugaste. Yo lo he hecho en todas las relaciones, siempre sentí lo mismo, siempre la convicción fue la misma, porque ¿amar a medias…?", señaló la modelo y conductora.

Atento a sus palabras, Andy Kusnetzoff consultó: “¿Por qué fue distinto con Moritán?”. Y Pampita lo sorprendió con su respuesta: "Porque fue recíproco. Me parece que los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, el cien por cien, y a formar una familia. Yo siempre doy todo y si las dos partes dan todo, funciona".

