Pampita: “No está en los planes inmediatos tener un hijo con Roberto”

Pampita ya retomó todas sus actividades diarias después de su vuelta a la Argentina, tras su luna de miel con Roberto García Moritán en París.

El miércoles, la modelo volvió a la conducción de su programa en Net TV, “Pampita Online”, y el jueves por la tarde, presentó un nuevo proyecto que se conecta con su pasión por la decoración.

En un evento donde asistieron familiares, amigos y la prensa, Pampita presentó en un local de Puerto Madero sus propios muebles e incluso los de su programa para la temporada 2020.

"Feliz de anunciar mi nueva línea de muebles “Pampita by Fontenla”", comentó la morocha ente todos los presentes, posando para las cámaras.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Pampita habló también de sus románticos días en Europa junto a su marido: “La luna miel fue divina, todo maravilloso. Para nosotros será un recuerdo inolvidable”.

Luego aclaró: “No nos pudimos quedar más días porque diciembre es un mes con muchas cosas, cierre de año, muchos actos escolares, fin de los programas… Yo tenía que volver sí o sí. Me pude escapar unos días, pero más que eso no se podía”.

Al ser consultada sobre los rumores de embarazo, dijo: “Ustedes, los periodistas preguntan siempre eso, pero no está en los planes inmediatos tener un hijo. Ahora estamos transitando los primeros días de casados y tenemos que acomodar la vida de todos, porque tenemos chicos que están dentro de nuestra familia. Le estamos dando un tiempo a todo hasta que nos acomodemos a esta realidad. Estamos to muy contentos, pero necesitamos tiempo para transitar esto”.

Por otro lado, Pampita anunció que aún no firmó para estar el año que viene en “ShowMatch”: “Todavía no firmé para estar el año que viene, no sé qué va a pasar. Aún estamos en conversaciones y vamos a ver si todo cierra, pero no está confirmado todavía que siga en 2020”.

Sobre la final que será dentro de diez días, indicó: “No sé qué va pasar, al ver cambiado algunas reglas en esta temporada, hay muchas sorpresas. Puede ganar cualquiera”.

FOTOS: Eduardo Aguada