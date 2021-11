Pampita tras los pasos de Susana Giménez: quiere tener a Wanda Nara en su programa

Pampita dialogó con PrimiciasYa.com y, pese a que no quiere opinar sobre el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez, la modelo aseguró que quiere tener a la empresaria en su ciclo. Videoentrevista.

El escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, que involucró a Eugenia “La China” Suárez como tercera en discordia, tiene en vilo al país durante estos últimos días.

Carolina “Pampita” Ardohain, expareja de Benjamín Vicuña, de quien también se separó tras descubrir que mantenía una relación paralela con la ex Casi Ángeles, prefiere no realizar declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo, anoche en un evento en el que fue la máxima protagonista, Pampita aseguró que le gustaría tener a Wanda Nara en su programa de Net TV.

En diálogo con PrimiciasYa.com, cuando se le consultó por el escándalo del momento, Pampita volvió a decir: "Yo lo vivo como ya saben, en silencio, sin decir nada, sin opinar nada... Esa será mi postura siempre".

Y agregó: "En este momento no voy a contestar nada sobre eso porque no quiero estar en un tema donde no es mi tema".

De todas maneras, cuando se le preguntó si invitaría a Wanda Nara a Pampita Online, señaló: "Por supuesto, todo el mundo está invitado a mi programa. Me encanta Pampita Online porque es un ambiente súper cálido, tratamos bien a todos y es un espacio de conversación muy a menos".

Cabe destacar que Susana Giménez está negociando con Wanda Nara para hacerle una entrevista especial para hablar de su separación con Mauro Icardi y que se vería muy pronto por Telefe.

Sobre su futuro laboral en cara al 2022, Pampita dijo: "Voy a dejar que la vida me sorprenda. La televisión es siempre algo que me encanta y hay que hacer carrera, estar en el día a día... Hay que ir subiendo los escalones de a poquito para una meta importante así que en eso estoy, trabajando estar en la tele mucho tiempo y a largo plazo".

