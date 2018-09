Pampita: "No estoy de novia y no me imagino con pareja"

"Tuve cuatro meses de terror, muy malos, no funcionó mi programa, me separé, por lo menos estoy terminando el año con trabajo. Que eso me hace muy bien, siempre con mis hijos preciosos que me llenan el alma", dijo Pampita en la nota que se vio en "Nosotros a la mañana" (El Trece). dijoen la nota que se vio en





Sobre Polito Pieres aclaró que "no estoy de novia, voy al cine, voy a comer, lo conozco mucho porque me casé hace mil años con alguien relacionado a eso (Martín Barrantes), y la familia de Benjamín (Vicuña) tiene equipo en Inglaterra".





Y con respecto a las imágenes que mostraron las revistas dijo que "las fotos no son de esa presentación de la camiseta, fue de otro momento, fui al casamiento en calidad de amiga....hace veinte años que conozco a la familia Pieres", agregó por las fotos con la madre de Polito.





"Hoy no me imagino con pareja, sí a largo plazo... Veremos con qué me sorprende el destino", finalizó la modelo.





