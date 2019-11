Pampita lloró a horas de su casamiento con Roberto García Moritán: "Siempre quise..."

En su programa, la conductora habló con sus amigas de la gran boda y no pudo evitar emocionarse. Video.

Faltando pocas horas, Pampita habló de su boda con Roberto García Moritán en su programa y su amiga Puli Demaría no pudo evitar emocionarse: “No, no puedo hablar... Porque me da mucha alegría, porque te lo merecés”, señaló la Dj con la voz entrecortada.

Y con lágrimas en sus ojos, la conductora y modelo dijo: “Gracias, creo que me re merezco el amor. Siempre busqué el amor, siempre quise tener un compañero de vida, a mí me gusta la vida de a dos, llegar, charlar con alguien, contarle cómo fue mi día, que comparta todas las cosas lindas que me pasan, poder disfrutarlo con alguien. Siempre busqué el amor, siempre fue parte de mí, soy una romántica”.

Puli entonces añadió: “Y defendés mucho el amor, das los mejores consejos y sos una gran amiga. Como amiga tuya, ¿qué más quiero que verte feliz y que tengas la familia que siempre soñaste?”.

LEER MÁS Se casa Pampita: un repaso por su historial amoroso

Por su parte, Julieta Novarro, también amiga de Pampita, comentó: “Sabemos lo compañera de vida que sos, te he visto en otras administraciones y doy fe que ponés todo por sostener y crecer como pareja. Creo que Roberto se está llevando a una gran mujer”.

Muy segura de su decisión de casarse, Pampita remarcó: “Sí, estoy re feliz. Estoy impresionada que me haya llegado el amor de repente, y la fuerza y decisión que tiene Robert. Desde el primer día sentí una confianza, que me hacía sentir en el lugar indicado”.

“Tenía muchas ganas de seguir mi vida con un compañero al lado. Y veo el día a día en mi casa, cómo fluye todo tan fácil, nuestros hijos hicieron tan fácil esto, acoplándose de manera tan natural, nos ven tan contentos y están felices por nosotros”.

LEER MÁS Por qué Pampita eligió 13 testigos para su boda con Roberto García Moritán

Luego, cuando Julieta reiteró su rol de compañera en la pareja, la ex de Benjamín Vicuña, con quien vivió en Chile y distintas partes del mundo por su carrera de actor, dijo: “Yo dejo todo por el otro. Este es mi momento personal pero si el día de mañana tengo que dejar a un lado cosas mías por hacer feliz al otro no lo dudo ni un instante. Siempre el proyecto más grande para mí es la familia, estar unidos, es el amor”.

Por último, sobre Roberto comentó: “Es el mejor hombre que pudo haberme mandado Dios. Estoy agradecida de que haya aparecido en mi vida, soy muy afortunada”.