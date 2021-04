Pampita y la lista de exigencias para el parto de la hija que viene en camino

Carolina 'Pampita' Ardohain está en la recta final de su embarazo, por lo que ya comenzó a delinear cómo quiere recibir a su hija en la sala de parto.

Será hacia fines del mes de junio cuando la beba, a quien aseguró que al verle la carita sabrá cómo llamarla, llegue a este convulsionado mundo en medio de la pandemia que azota al mundo entero.

Pero en este momento no hay nada que pueda sacarla de su eje y de la felicidad que vive junto a su familia ensamblada conformada por los 3 hijos que tuvo con el chileno Benjamín Vicuña y su actual marido, el empresario Roberto García Moritán.

A pesar de ya estar transitando el último trimestre de las 40 semanas de gestación, se mantiene 100% activa y conduce a diario su magazine Pampita online en la pantalla de NetTV.

Y fue precisamente allí donde compartió con la audiencia sus deseos de vivir un parto respetado, una tendencia cada vez más utilizada por muchas actrices y modelos. Se trata de respetar la voluntad de la madre, que es quien pone el cuerpo claramente.

“Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar, que uno a veces no sabe, pero lo puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace, que pasen 24 horas, capaz que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo. Todo se pone por escrito y ya tengo varias cosas escritas porque soy una pesada”, explicó Carolina en una charla distendida con sus columnistas.

En cuanto a dar a la luz en casa y no en una clínica, se sinceró y reconoció: “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo, por preservar la salud de la beba, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa. Pero me encanta verlo, veo a otras mujeres que lo hacen y digo: ‘¡Wow, qué ídolas, qué bien, qué garra!’”.