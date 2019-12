Pampita le respondió a su ex empleada: "Esto es una extorsión, ella sabe en su alma que está mintiendo"

La modelo salió al aire en "Involucrados" y enfrentó la grave denuncia de su ex niñera. Aclaró que seguirá el tema en la Justicia hasta las "últimas consecuencias".

Pampita le respondió esta mañana en "Involucrados", América, a su ex empleada Viviana Benítrez, quien la denunció por maltrato psicológico, hostigamiento y presión.

"Venía deprimida hace mucho tiempo. No entiendo por qué está haciendo todo esto. Me causa muchísimo dolor ser injuriada", indicó la modelo en charla con el ciclo que conducen Mariano Iúdica y Pía Shaw.

"No voy a permitir que mi honor se manche de esta manera. Le voy a iniciar acciones legales e iré hasta las últimas consecuencias", agregó.

Y explicó: "Me levanto al mediodía porque llego de trabajar a la 1.30. Tengo pruebas contundentes de todas sus mentiras. Ella estaba registrada en la categoría más alta, está totalmente en regla".

"Esto es una extorsión, no voy a arreglar nada, esto me causó un dolor muy fuerte. Ya me reuní por horas con abogados. Ella sabe en su alma que está mintiendo", sentenció la modelo.

"Ella no estaba en mi casamiento trabajando, estaba como invitada, amiga mía y dama de honor", finalizó Ardohain.