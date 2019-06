Pampita le puso los puntos a Amalia Granata: "Espero desarrolles la diplomacia, la paciencia, el buen trato"

Pampita online", NET TV, la modelo expresó su postura en cuanto al aborto. Con mucho razonamiento, Carolina Ardohain explicó que ella -por su formación religiosa- no se practicaría uno pero entiende que es algo que sucede y que muchas mujeres pierden sus vidas por hacérselos clandestinamente. Hace pocos días, en su ciclo ", NET TV, la modelo expresó su postura en cuanto al aborto. Con mucho razonamiento,explicó que ella -por su formación religiosa- no se practicaría uno pero entiende que es algo que sucede y que muchas mujeres pierden sus vidas por hacérselos clandestinamente.





Amalia Granata, que fue electa como diputada provincial de Santa Fe por un partido que milita en contra de la legalización, estuvo en un móvil para el programa de Pampita y se cruzaron al aire. , que fue electa como diputada provincial de Santa Fe por un partido que milita en contra de la legalización, estuvo en un móvil para el programa dey se cruzaron al aire.





Pampita le preguntó si tenía las estadísticas de las mujeres que morían por practicarse abortos clandestino, y Granata aseguró que solo eran 20 por año. La conductora respondió: "¿Qué lleva a estas 20 mujeres al año a tomar esta decisión tan extrema? Porque por más que la ley no lo permita, lo hacen igual y pierden sus vidas".





Y, la mediática contestó: "Sí, y lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad porque ir a matar un hijo, ir a descuartizar un hijo adentro del vientre materno, no se puede hacer ni permitir".





"Imaginate lo fuerte que serán las circunstancias de su vida que lo hacen igual. Que la ley exista no incentiva a la que no quiere o a la que piensa que está mal. No se va a usar como método anticonceptivo", replicó Pampita que no se conformó con la respuesta de Granata.





"Adentro del cuerpo de la mujer hay un bebé, ir a abortar es un flagelo humano, es atentar contra una persona vulnerable. Ese es el mensaje que hay que darle a los jóvenes, no que adentro hay un conjunto de células que no siente nada. Por eso, ir a abortar es como ir a sacarte una muela, es el mensaje erróneo que me preocupa que se dio el año pasado", dijo la flamante diputada.









Pero, para responderle tomó la posta la DJ Puli Demaría, panelista del ciclo. Puli reveló su caso personal como argumento: "Yo perdí cuatro bebés, tengo cuatro hijos y tuve que hacer in vitro así que sé un montón. Quiero decirte que, lamentablemente, cuando yo perdí esos bebés sí es un conjunto de células, que primero se divide en dos y después en cuatro. Y no sienten. A cada hijo que perdí yo le puse una cara, pero aún así vos no podés estar diciendo esa información. En las primeras semanas es un conjunto de células, no sienten".





"Bueno, es tu opinión científica", contestó Granata de forma altanera y agregó: "Me aburrí, sorry".





Enfurecida, Pampita escuchó el comentario y no se lo dejó pasar: "Recién te oí que dijiste 'me aburrí'. En diciembre ya vas a asumir tu cargo y vos viste que son horas y horas de debate, a donde nuestros representantes van a ir a ser escuchados y tratados con respeto. Espero que aproveches estos meses para desarrollar la diplomacia, la paciencia, el buen trato. Te va a hacer falta para tu cargo. Acá te escuchamos con muchísimo respeto pero estaría bueno que sea mutuo".









"Estoy haciendo el móvil por Gastón Trezeguet (el ex "Gran hermano", productor del ciclo), que me viene llamando hace casi tres meses. Hoy tengo un día terrible, imposible, además es el cumpleaños de mi marido, y estoy acá. Me aburre que me quieran hacer cambiar de opinión. Me entrevistan sabiendo como pienso. Eso me cansa", respondió Amalia.





"Te vas a tenés que enfrentar a esta situación muchas veces", le advirtió Pampita. "Vos no te preocupes, vos preocupate por enfrentar las situaciones que tenés en el jurado, que yo me voy a preocupar por las situaciones que voy a enfrentar en la Legislatura", contestó la Diputada electa.





