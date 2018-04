Pampita sobre la posibilidad de invitar a Vicuña a su programa: "Por suerte tenemos un montón de otros invitados"

El nombre es el mismo de su ciclo en KZO, el canal de cable en el que arrancó, "Pampita online", se emitirá desde un estudio de Martínez y la acompañarán como panelistas algunas de sus amigas: Barbie Simons y Ángeles Balbiani.





Un detalle curioso es la incorporación de la modelo Sol Pérez quien fue señalada como la tercera en discordia en su distanciamiento con Pico Mónaco. También estarán Fede Bal y Luis Piñeiro, encargado de los espectáculos.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Pampita adelantó: "Tenemos invitados y la idea es sorprenderlos a ellos mismos, que la pasen bien. También trataremos todos los temas de actualidad, siempre estamos muy pendientes a todo lo que pasa. También estamos al tanto de lo que pasa en las redes, revisando todo. Tenemos panel nuevo con la incorporación de dos hombres para que ellos también opinen sobre las cosas que suceden en una pareja. Esta bueno para el momento del debate tener una opinión masculina".





Por otro lado se refirió a las internas que se dijo que hubo con Susana Giménez: "Es muy gracioso todo lo que se dijo. No hay nada cierto de todo lo que se dijo, jamás intenté robarle a su productor. A Susana la adoro, tengo muy buena relación. No es cierto que ella esté celosa de mi desembarco en Telefe, es la súper diva del canal y es una de las mujeres más amadas de Argentina. De mi parte sólo tiene admiración y me encanta compartir canal con ella".









Luego, al ser consultada sobre si irá su actual pareja, señaló: "Pico seguro va a venir al programa, está más que invitado". Y cuando se le preguntó si invitaría a su ex, Benjamín Vicuña, fue tajante: "No se nos ocurrió en la producción. Por suerte tenemos un montón de otros invitados con muchas ganas de ir al programa y no es necesario la verdad".





¡Mirá la entrevista completa con Pampita!

Embed





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino