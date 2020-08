Pampita habló de la traición en la pareja: "Duele la mentira, las heridas van quedando"

La modelo y conductora se refirió a ese concepto en una relación. "El que perdona no sé si lo hace del todo", indicó.

Carolina "Pampita" Ardohain estuvo como invitada al primer programa de "Mujeres", El Trece, y se refirió al concepto de traición en la pareja.

"De la traición duele el sentirse engañado, la mentira. Si uno traiciona porque el corazón elije otra cosa, todos somos humanos y lo podemos entender", indicó la modelo y conductora.

Y fundamentó: "El que perdona no sé si lo hace del todo, las heridas van quedando. Depende la etapa de tu vida también".

"Hoy en donde estoy parada creo que no hay lugar para la duda, la traición, las inseguridades", remarcó Pampita, casada con Roberto García Moritán.

"Elijo una vida con mucha paz y donde esté la verdad puesta en la mesa, sea lo que sea", enfatizó.

Y sobre la idea de ser padres con su marido, contó: "Pensamos en ser padres, no sabemos cuándo. No queremos decir una fecha para no sentir la presión".

