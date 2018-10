Pampita habló de su escandalosa salida de su programa: "Era una pesadilla ir a trabajar"

Pico Mónaco la afectó: "Estaba pasando un muy mal momento y dije 'basta'... Estaba con una crisis de pareja, y y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo. El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo... Entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas". Y reconoció que su separación dela afectó:





Y fundamentó: "No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal dicen 'bueno, se peleó con el novio'. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca".





El video.