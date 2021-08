Pampita habló del romance de Nicole Neumann y Urcera: "Sigue viento en popa"

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió el martes al hablar en su programa del romance entre Nicole Neumann y el piloto José Manuel Urcera.

Desde "Pampita Online" salió el tema de la relación de la modelo y el piloto y la conductora le deseó buena vibra a su colega.

Fue cuando se analizaba el look de la rubia para acompañar a su novio en las carreras y allí Pampita, que hace pocos días fue mamá de Ana, destacó el presente sentimental de Nicole.

"Está muy linda, me alegro que esté contenta y este romance que sigue viento en popa eh...", destacó Pampita.

Y añadió: "Sigue ahí con José Manuel Urcera. Muy bien, que viva el amor y los enamorados".

Por su parte, hace unas semanas Nicole explicaba sobre su romance con Urcera y si tiene intenciones de ser madre nuevamente: “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar”.

“Me gusta la convivencia, la vida de a dos, compartida. Pero tiene que ser muy meditado y consensuado entre todo el grupo. Somos muchas”, agregó la modelo.