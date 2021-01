Pampita habló de su relación con la ex de Roberto García Moritán: "Ella es..."

Pampita regresó de México y apenas aterrizada en Ezeiza habló sobre los cambios que nota en su cuerpo en estos primeros meses de embarazo.

La modelo dialogó con "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) y adelantó que el embarazo de una nena junto a Roberto García Moritán "es la mejor noticia que pudiéramos soñar".

"No tengo antojos. Las lolas fue lo primero que me delató. Todavía panza, nada. Me voy a poner más cuadrada pronto, pero todavía no", explicó la modelo sobre los cambios físicos que nota desde que transcurre el embarazo.

Pero además, habló sobre el sentido mensaje de felicitación que le envió la ex del empresario, Milagros Brito. “Ella es súper amorosa. Muy cariñosa siempre... Muy detallista. Siempre me hace sentir muy bien en todos los eventos familiares que compartimos juntos, así que agradezco por todo el amor que hemos recibido", manifestó Pampita, reconociendo la buena onda que siempre tiene la ex de Moritán.

Recordemos que cuando fue el cumpleaños de la modelo, el 17 de enero pasado, que justo coincidió con el anuncio de su embarazo, Milagros le había mandado un delicado mensaje alegrándose por la noticia.

“Happy birthday Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y alegría que te merecés. Somos familia. La familia de mis hijos es también la mía", le escribió Brito, mostrando el cariño que le sigue teniendo a su ex y a su nueva mujer.

