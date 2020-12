Pampita habló con PrimiciasYa.com y se refirió a las nuevas versiones de embarazo: "Obviamente que..."

La modelo y conductora rompió el silencio y, en diálogo con PrimiciasYa.com, aclaró si se encuentra o no en la dulce espera. Su palabra.

No es la primera vez que un rumor de embarazo tiene a Carolina “Pampita” Ardohain como la protagonista. Desde que se casó el año pasado con Roberto García Moritán se especula con que la modelo espera un hijo.

Esto se debe a que volver a ser madre es un deseo de la modelo y conductora. A los 42 años ella contó que no creía dar la feliz noticia este año pero tal vez si el que viene: “La verdad es que me encantaría poder decirles eso, pero este año no creo, el año que viene veremos”.

La primera versión la dio Ángel de Brito que desde Instagram cuando le consultaron si esto era posible respondió con puntos suspensivos. Luego, fue el turno de Sebastián "Pampito" Perelló Aciar quien lo afirmó sin dudar desde sus redes.

Pero en diálogo con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, la animadora de "Pampita Online" (Net TV), desmintió una vez más estar en la dulce espera: "Si eso alguna vez sucede, obviamente lo contaríamos. Por ahora no. Beso".

Pampita es madre de Bautista, Beltrán y Benicio, de su relación con Benjamín Vicuña, ellos también fueron padres de Blanca que murió a los seis años de edad en 2012. Su marido, Roberto es padre de Delfina y Santino junto a Milagros Brito.

