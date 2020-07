Pampita habló de la polémica foto de Puli Demaría con Mariana Brey

Pampita y Mariana Brey mantienen una fuerte rivalidad que se reavivó en las últimas semanas cuando la conductora salió a cruzarla al aire en "Hay que ver".

En este clima de tensión, Ángel de Brito comentó con tono irónico desde su cuenta de Twitter: “La puntería de Puli Demaría para las fotos es maravillosa”, y mostró una imagen de la íntima amiga de Pampita sonriente junto a Brey en su visita al ciclo "Bienvenidos a bordo", El Trece.

LEER MÁS: Bautista Vicuña mostró su fuerte carácter y defendió a su madre de las críticas

La conductora de "Pampita Online" se refirió a esta foto en particular que llamó mucho la atención: “¿Y quién subió la foto? Hay que preguntarle a ella y no a mi... ¿Yo qué tengo que ver?”, preguntó en charla con el mencionado ciclo del Nueve.

LEER MÁS: Pampita volvió a hablar sobre sus días de playa y aclaró su secreto para que los fotógrafos no tomen imágenes de su celulitis

Y volvió a cuestionar la actitud de la panelista: “Qué justo. Las coincidencias, qué bárbaro. Viendo la foto y quién la sacó, a mí me parece que puede haber una intención, pero no quiero juzgar a nadie. Puli no tiene por qué decir que no si alguien le pide una foto. Tampoco sé si se la pidió, no quiero difamar a nadie".

Y argumentó: “Me parece que demuestra quién es todo el tiempo. No necesito yo tener que decir nada porque las acciones hablan por sí solas. Si saca una foto con una íntima amiga mía, ahí hay un propósito detrás, pero quizás soy malpensada”.

“Vayan, háganle móviles en la casa que esas cosas le encantan”, cerró picante.