Pampita habló de las listas negras de invitados en su programa

Carolina Pampita Ardohain transita los últimos días de su embarazo y tal parece que el estado la tiene más sincera que nunca. Así, cuando Denis Dumas, quien será su reemplazante cuando entre en licencia, le consultó si tiene listas negras de invitados en su ciclo de Net Tv, "Pampita Online", la respuesta de la modelo que más que picante.

Y este viernes Pampita presentó formalmente a Dumas en su ciclo de cable como la conductora que quedará a cargo cuando ella de a luz a su beba próxima a nacer.

Fue entonces en medio de la charla con todo el equipo de "Pampita Online", cuando una de las colaboradoras, Cora Debarbieri, quiso saber si Denise Dumas no volvería a trabajar con alguien del ambiente.

La cuestión es que a raíz de esa pregunta surgió el tema de las listas negras de invitados, y casi a modo de chiste la mujer de Campi le preguntó a Pampita si ella tenía la suya para respetarla y no recibir en su programa a alguien que no fuese del agrado de la mujer de Roberto García Moritán.

Pero enorme fue su sorpresa al escuchar de boca de Pampita que no tiene listas negras, pero ante la chicana de sus compañeras que desconfiaron ante los gestos de su cara, Carolina Ardohain arremetió, sin filtro, "No, no hay... al contrario, yo los estoy esperando" mientras se frotaba las manos, y en medio de las risas continuó "¡obvio! aprovecho!".

LEER MÁS Barby Franco practicó caño y se cayó de cabeza al piso: la reacción de Pampita