Pampita habló de "la lista negra" de mujeres que mencionó su amiga Angie Balbiani

En su visita al ciclo Los ángeles de la mañana, Angie Balbiani, amiga de Pampita, se refirió a la lista negra de mujeres que habrían sido amantes de Benjamín Vicuña y de las cuales la conductora y jurado no quiere que sus amigas tengan contacto.

"Si yo soy amiga de Carolina siempre voy a estar del lado de Carolina", le explicaba Balbiani a Yanina Latorre. "Con Isabel (Macedo) tenía la mejor. Se pelearon en Tequila", contó Angie, que está embarazada y espera un varón. Recordemos que Balbiani compartió el elenco de Floricienta con Isabel Macedo.

Sin embargo, Pampita habló con el programa de Ángel de Brito y negó que eso fuera cierto. "No es así y saben que todos mis amigos son muy libres de hacer lo que se les antoje. Nunca me ofendo ni soy de reclamar", fue la respuesta inicial.

"No me gusta que busquen incomodarme o ponerme en malas situaciones. No me gusta que la prensa busque eso en los portales", añadió.

"Yo no lo genero, ya saben que hace muchos años soy súper respetuosa y cuido mucho el vínculo familiar", continuó