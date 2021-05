Pampita habló de su encuentro con La China Suárez en el homenaje a Blanca

Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña juntaron a sus familias el fin de semana pasado para homenajear en una ceremonia privada y al aire libre a Blanquita, la hija de la ex pareja que falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía 6 años.

Actualmente, la menor hubiera cumplido 15 y por eso sus padres hicieron un suelta de globos con mensajes y un cálido homenaje donde participaron las familias de Pampita y Vicuña .

Las sentidas imágenes las compartió su hermano Guillermo Ardohain en su cuenta de Instagram y fueron replicadas por la modelo. Fue con la presencia de Vicuña y La China Suárez, su actual pareja, además de los hijos que tienen en común

Ante la repercusión que tuvo la imagen que se conoció vía redes, la modelo y conductora explicó desde su programa, "Pampita Online".

"La verdad que yo no publiqué nada pero no tenía nada de malo, está todo bien. No imaginamos que íbamos a tener repercusión por eso. Hace mucho que nos manejamos así como familia, vamos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año", comenzó Pampita.

"Es lo que corresponde por los chicos y para que ellos tengan un ambiente de paz y amor. Creemos que el amor sólo se enseña con el ejemplo y eso es lo que reina en nuestra en familia", siguió.

Y cerró: "Hay niños de todas las edades, los que vienen en el futuro, así que lo mejor es que reine el amor y se críen en ese contexto nuestros chicos. Si les llamó la atención, para nosotros es algo muy natural".