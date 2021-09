Pampita habló del dolor por la muerte de Blanca: "Es muy difícil de explicar"

Benjamín Vicuña homenajeó el 8 de septiembre a Blanca Vicuña con un mensaje desgarrador desde las redes sociales.

El actor, como cada 8 de septiembre, le dedica palabras del corazón a su hija, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

Se trata de uno de los hijos que el actor tiene con Carolina "Pampita" Ardohain (Bautista, Beltrán y Benicio).

"Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra", comenzó el chileno su posteo en Instagram.

"Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disafraste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo", siguió muy emotivo.

Y remarcó: "Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber qué estas cartas llegan y si cuando tililas en la noche, es porque escuchas mis rezos".

"Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor", precisó Benjamín.

Y cerró: "Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos".

Este viernes, Pampita estuvo como invitada central a LAM y un mano a mano con Ángel de Brito se refirió a esta dolorosa fecha que pasó hace muy poco.

“Es una cosa de siempre, del día a día, no es solo ese momento, no hay una fórmula y yo no soy mucho de comentar porque es un tema tan privado y doloroso”, indicó la modelo y conductora.

Y aseguró: “Lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, ahí sí puedo charlar horas, pasarle mi teléfono, estar a disposición. Sino es muy difícil de explicarle al otro, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un videíto”.

"Se usa mucho para titular para portales y me da impresión que se use, por eso trato de no tirar mucho. Después no me gusta que estén los portales inundado de eso", precisó Pampita, quien contó que la idea del reciente homenaje en una plaza de Pilar para su hija nació de ella.