Pampita habló de Benjamín Vicuña y sus obligaciones como padre

Pampita y Benjamín Vicuña y ahora, el tiempo, parece haber limado varias de las asperezas que habían quedado de aquellos momentos turbulentos. Pasaron tres años de la escandalosa separación dey ahora, el tiempo, parece haber limado varias de las asperezas que habían quedado de aquellos momentos turbulentos.

Este lunes, en diálogo con Implacables, la modelo he refirió en excelentes términos al rol que Benjamín realiza como padre de los tres hijos de los que alguna vez fueron pareja. La respuesta de Carolina se dio en el marco de los últimos roces entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

"Cuando hablé en mi programa no estaba hablando de Nicole sino de mí y lo difícil que es cuando no estás al lado de tus hijos, cómo te vas acostumbrando, extrañás y te da impresión cuando un hijo chiquitito está en un avión y vos no estás ahí. Trataba de acordarme un poco cómo lo fui viviendo yo y el tiempo que me costó asimilar todo eso, y tomarlo con naturalidad", arrancó a decir.

"En lo personal, me encantaría no tener que separarme jamás de los chicos. Pero no te queda otra y lo mejor que les puede pasar a los chicos es criarse con los dos padres por igual. Necesitan la figura de la madre y del padre todos los días de su vida", expresó luego.

En ese momento, el cronista quiso saber si Vicuña es un "padre presente": "Sí, re presente, re buen padre. Adora a sus hijos, a ellos les encanta estar con él, pasan un tiempo súper lindo y siempre se lo voy a fomentar eso a los chicos", concluyó.

