Pampita habló de Benjamín Vicuña: "Por algo estuve diez años con él... a mí también me caía bien"

En el marco del estreno de su película, Desearás al hombre de tu hermana, Carolina Ardohain pasó por el ciclo Perros de la Calle que conduce Andy Kusnetzoff. En diálogo con la modelo, el conductor manifestó que le agradan tanto el ex de Pampita, Benjamín Vicuña, como el actual novio de la modelo, Pico Mónaco.

"Tengo un problema, me caen bien los dos, él ex y Pico. ¿Qué hago?", le preguntó Andy a la jueza del Bailando. Pero ella acotó: "¿Es un problema? Hay buena onda, no pasa nada. Es el padre de mis hijos y no hay ninguna mala onda. Por algo estuve diez años, a mí también me caía bien. La mejor, está todo bien. Esa gente que tiene mala onda con el ex, es raro".

"Hoy que es el cumple de nuestro hijo y nos mandamos fotos de cuando nació. Te quedan muchos recuerdos muy lindos. Y hay que quedarse con eso. Como digo siempre, Benjamín es familia para siempre", agregó la entrevistada.

"Siempre va a estar en mi vida y en la de mis hijos. A mí me gusta la gente que, cuando termina una relación, termina bien, con buena onda. Más cuando hay chicos de por medio. Yo promuevo eso", concluyó Pampita. ¡Muy bien!