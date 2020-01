Pampita furiosa con las panelistas de Ángel de Brito: "Que dejen de inventar cosas que no pasaron"

Carolina "Pampita" Ardohain le envió una serie de mensajes de mensajes de WhatsApp a Ángel de Brito por la polémica que se generó hace unos días con Mariana Brey, quien había informado de una supuesta pelea en Punta del Este de la modelo con su marido, Roberto García Moritán.

"Pampita me escribió y me dice lo siguiente. 'Ángel te escribí porque me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa. Yo no tengo que fumarme este mal rato. Esta chica (por Mariana Brey) sale a inventar una pavada y todos lo dan por cierto. Cuando tengas una duda de algo escribime, que yo hace tiempo que le respondo a los periodistas directamente'", empezó a leer el conductor de "Los Ángeles de la mañana".

Y siguió: "Me pareció un tema muy menor como para chequearlo. Le sugerí que lo hablara con Mariana y esto me contestó: 'Estoy pasando un momento de mucha felicidad y paz. Algo que mi familia se merece. Estoy casada hace dos meses, como para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo en esta relación'".

"No existe ni existió ninguna pelea. Capaz es lo que me están deseando tus panelistas. Tus panelistas inventan cosas. Nadie que nos haya visto en Punta puede decir eso", siguió leyendo De Brito.

El video.