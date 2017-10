Pampita explicó por qué quedó acusada de "adulterio" tras la ruptura con Martín Barrantes

Quince años atrás, Pampita y Martín Barrantes le ponían fin a su matrimonio sin siquiera haber cumplido un año de casados. La ruptura entre el polista y la joven modelo fue un verdadero escándalo y dejó expuesta varias intimidades de la ex pareja.

Pero antes de que el divorcio se hiciera efectivo, Pampita conoció y quedó, luego, embarazada de Benjamín Vicuña; motivo por el cual, la morocha fue acusada de "adulterio".

Este lunes, tras una década y media de ese tropezón en la vida de la jueza del Bailando, Carolina habló del tema por primera vez, en el programa que conduce por KZO, "Pampita Online", quien contó con la presencia de Ana Rosenfeld, abogada de Pampita en aquel entonces.

"Vamos a contar un poco la historia porque hasta el día de hoy sigue tergiversada", arrancó Pampita ante la prestigiosa letrada.

"Yo me casé, me separé, rehíce mi vida y quedé embarazada. Pero todavía no había salido el divorcio porque había que esperar un tiempo. Yo, con la inocencia de la juventud, no sabía que tenía que esperar la firma del papel para quedar embarazada y en ese momento era adulterio. A pesar de que estaba separada, ya no vivíamos juntos y yo vivía en otro país", explicó.

"Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante. Y te fui a ver a vos sabiendo que era un caso indefendible. Por suerte la Justicia evolucionó", agregó la conductora. "Jamás pensé que la otra persona iba a hacer uso de la ley, realmente no sabía que la firma era importante. Y te fui a ver a vos sabiendo que era un caso indefendible. Por suerte la Justicia evolucionó", agregó la conductora.

Luego, Ana Rosenfeld aclaró más aún el panorama: "Ustedes habían ido a consultar de manera conjunta a un abogado porque se querían separar, pero tenían que esperar dos años. Tu caso fue testigo porque dejó reflejada una realidad. El hombre podía mostrarse con muchas mujeres, pero la mujer no", concluyó.

Mirá!

Embed

Embed