Carolina "Pampita" Ardohain habló del final del noviazgo con Juan "Pico" Mónaco y reveló motivo de la separación. habló del final del noviazgo cony reveló motivo de la separación.





"Dimos lo mejor de cada uno y no funcionó, no hay mucho más que decir. Después hay cosas que son íntimas y tienen que ver con una relación de pareja respecto a las expectativas de uno y del otro", aseguró la modelo y conductora a revista Caras.





"No hay mucha explicación para dar, a veces funciona y otras no. Lo intentamos, le pusimos lo mejor y no pudo ser. Los dos somos re buenas personas, estábamos solteros, no le debíamos nada a nadie, no teníamos porqué estar escondidos y queríamos probar", agregó sobre aquella momentánea reconciliación.





Y contó por qué informó del final de la relación desde cuenta oficial de Twitter: "Nos dimos una oportunidad, lo dije estos días cuando salí a dar la noticia en mis redes. Siempre que hablo, prefiero que sea en primera persona y que no especulen, dar la noticia yo o la otra persona. Es la mejor forma".

Embed Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) 29 de enero de 2019







Sobre el final, la modelo respondió si el amor es una deuda pendiente en su vida: "No estoy buscando el amor, esas cosas llegan cuando tienen que llegar. Estoy bien conmigo misma y cuando tenga que llegar, llegará, no hay ansiedad. Inclusive el año pasado estuve muchos meses soltera, tranquila y enfocada en otras cosas".