Pampita se enojó tras ser acusada de robarle el vestido de novia a otra famosa

Tras la boda del año entre Pampita y Roberto García Moritán llegaron las repercusiones y no tardaron en buscarle parecido al diseño del vestido de la modelo, que le confeccionó casi en tiempo récord, un mes, Gabriel Lage.

Mucho señalan que el modelo era idéntico al que usó Lea Michele, la actriz de hollywood que se destacó en la serie Glee, en su casamiento con el empresario Zandy Reich en marzo.

El vestido de Pampita tuvo el mismo escote que el de Lea y la caída en A muy voluptuosa, pero no así en el torso que uno fue liso y el otro en pliegues. Sin embargo, tuvieron el mismo ramo y el mismo peinado.

Al enterarse de esta comparación Pampita se enojo y negó haber copiado el vestido a nadie, incluso dijo que ella siempre lo imaginó así.

"Yo siempre había dicho que si me hacía un vestido, me lo iba a hacer Gabriel Lage porque me parece que tiene una sastrería impecable, pero él no hace vestidos en tan poco tiempo. Entonces le digo '¿vos harías un vestido distinto a los que hacés siempre? Quiero un strapless con un estilo medio de bailarina. No va a tener ninguna piedra y quiero algo con mucho volumen'. Más o menos tenía en mi cabeza, viste que las mujeres tenemos más o menos vestidos que nos gustan", contó en “Hay que ver”, El Nueve.

"Pero no le dije para qué era. Al día siguiente de la propuesta, se empieza a filtrar por todos lados la noticia del casamiento y Gabriel me contesta 'ya sé para qué me estás pidiendo el vestido. Vení al atelier y lo hablamos. Pero sí, te lo hago'", reveló.

“Cuando empiezan a decir que se parece a otro, yo digo 'esto es imposible'. Primero porque nadie me puede leer la mente con algo que se nos ocurrió a nosotros. Y después que el vestido con el que lo estaban comparando tiene un moño en el pecho, es otro tela y el volado es uno solo metido para adentro. No se parece en nada! Nada que ver, sólo se parece en que es blanco", sentenció.