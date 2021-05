Pampita enfrentó los rumores y habló de su distanciamiento de Puli Demaría: "La verdad es que..."

Pampita y Puli Demaría son amigas desde más de 20 años pero, hace dos años, vivieron un fuerte momento luego de que la DJ fuera a pasar música a una fiesta organizada por la China Suárez.

Además, se sacó una foto con ella que se viralizó en las redes sociales y se transformó en un gran escándalo.

Si bien en ese momento tanto Pampita como Puli salieron a aclarar que "estaba todo bien" entre ellas, un detalle del baby shower de la modelo hizo generar nuevos rumores ya que la DJ no asistió.

Con respecto a esto, Puli dijo: “No pude ir. Estaba lista, preparada para irme y de golpe llegó Floro, mi hijo más chico, que se había ido a andar en bicicleta, con un corte en la rodilla. Terminé saliendo para el Hospital Austral para que le puedan curar la herida y finalmente le dieron dos puntos. Así que esa es la única razón por la cual no pude ir al baby shower”.

“¿Qué es lo que andan diciendo que estamos distanciadas de Puli?”, señaló Julieta Novarro en "Pampita Online", quien también es amiga de ambas.

“No nos sacamos foto cuando nos juntamos”, dijo divertida la conductora dando a entender que nada había cambiado en su amistad. Por su parte, Novarro añadió: “Es que si nos sacamos foto se van a quejar que el barbijo y justo me lo saqué para la foto al barbijo, no es que no lo tengo”.

Por último, sobre el origen de los rumores, Pampita manifestó: “Es eso, que no hay registro, pero la verdad es que está todo bien”.

