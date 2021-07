Pampita dio detalles del nacimiento de Ana: "Aguanté bastante y pudo ser como había soñado"

Carolina "Pampita" Ardohain dio a luz el jueves por la mañana a Ana, su primera hija junto al empresario gastronómico Roberto García Moritán.

La beba nació en el Sanatorio Otamendi porteño y pesó 3,200 kg y se encuentra en perfecto estado de salud.

La modelo y conductora habló ese mismo día en "La Academia 2021" tras el nacimiento de su hija.

“Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas”, dijo visiblemente emocionada.

Y agregó: "Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”.

La jurado del certamen, en tanto, contó cómo fueron las horas previas al parto: “Fui a trabajar a La Academia, de ahí me fui a un control donde no tenia contracciones y no había ninguna expectativa de que naciera el mismo día".

"El doctor me dijo que me fuera a caminar porque tenia la panza altísima, así lo hicimos con Roberto, y luego quedé internada. Al principio pensábamos que podía nacer el fin de semana o el lunes, próximo”, siguió.

Y ya en la clínica, contó que fue fue un parto largo y explicó: "Aguanté bastante y pudo ser como había soñado. La miré con mucha admiración y tiene mucha valentía".