Pampita dio detalles de su curiosa "amistad" con Wanda Nara

Carolina "Pampita" Ardohain le dedicó varios minutos a Wanda Nara desde su programa "Pampita online" (Net Tv), a modo de devolución de gentilezas después de que la botinera asegurara a través de las redes sociales que se quieren mucho.

Todo surgió de una encuesta en Instagram que consultaba a los usuarios a qué famoso elegirían, poniendo como opción a la mediática y a la modelo. Allí, la mujer de Mauro Icardi no tardó en hacerse eco y asegurar que serían una dupla peligrosa, asegurando "Nos queremos mucho" mientras arrobó a la flamante de madre de Ana.

Así las cosas, Pampita no dejó pasar ese comentario visto por los más de 8 millones de seguidores que tiene Wanda (1,5 millones más que la modelo), y abordó el tema desde su magazine de Net Tv.

“Me voy a Francia porque, ¿quién vive ahí? Esta rubia que el otro día dijo que nos queremos mucho y yo me volví loca, ¡me encanta ser amiga de ella!”, expuso el tema en medio de la charla con sus columnistas. “¿Y si me voy a París a entrevistarla? Hagamos una vaquita acá en Pampita Online”, siguió exultante la conductora.

Fue allí cuando sus compañeros le preguntaron a la conductora si efectivamente había un ida y vuelta entre ellas, aunque sea a través de las redes, de manera de poder hablar de 'una amistad'. “Yo le cometo todo. Le digo ‘qué lindas las nenas’, ¡qué lindas las carteritas’. Todo, me encanta”, fue la sincera respuesta de Carolina quien se caracteriza por ser políticamente correcta.

De esta manera, rápida de reflejos y teniendo presente lo que le que gusta viajar a la mujer de Roberto García Moritán, lanzó directa “Si me llega a decir que vaya para allá, tengo la valija en la puerta de casa, me voy corriendo. Si tengo que hacer cuarentena, hago un programa por Zoom, no pasa nada. Algún cuarto de más habrá por ahí. Anita -su hija- está lista, estamos todos listos”, entre risas.

Y como finalizar el tema, una vez mandado el mensaje auto invitándose a la casa parisina de la hermana de Zaira Nara, dijo “Le mandamos un beso enorme. Para mí, Wanda nos mira por YouTube porque siempre está al tanto de lo que decimos acá. Besotes para esta rubia divina”. Teléfono para Wanda... ¿La invitará?

A24/Show