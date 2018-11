Pampita definió a Pico Mónaco como ex novio

Carolina "Pampita" Ardohain y Pico Mónaco se separaron hace meses, pero la relación de cariño entre ambos quedó intacta. Tal es así, que los ex tortolitos mantienen amistosos encuentros y, días atrás, la morocha lo visitó a él en su casa. se separaron hace meses, pero la relación de cariño entre ambos quedó intacta. Tal es así, que los ex tortolitos mantienen amistosos encuentros y, días atrás, la morocha lo visitó a él en su casa.

"Sí, es verdad, nos encontramos y charlamos un rato. Nada más. Hablamos de la vida de cada uno, de cómo estamos. Nos separamos bien, no hubo terceros en discordia, después de separados seguimos viéndonos un montón como amigos. No tenemos nada que aclarar entre nosotros, fue una separación súper cordial, re hablada, con mucho cariño y entendiendo la realidad de uno y del otro", explicó la modelo en "Los Ángeles de la Mañana".

Según reveló luego la modelo, el ex tenista mantiene una excelente relación con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio: "Él los ama a mis hijos, y mis hijos lo aman a él. Él inclusive los sacó a pasear después, los vino a visitar, fue a actos de colegio. Fue el mejor ex novio del mundo, en ese sentido. Cuando hay hijos hay que pensar en eso, en la inocencia de los chicos, en cómo separarse".

¿Pero hay posibilidades de una reconciliación amorosa entre ellos?: "Cuando nos separamos teníamos muy claro que la relación estaba terminada. Si no, no hubiéramos tomado esa decisión. Después, las vueltas de la vida, no tengo idea. Yo también hablo maravillas de él", expresó.

