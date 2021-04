Pampita criticó a Julia Mengolini por fumar marihuana en su embarazo: "No es algo para andar gritando a los cuatro vientos"

La semana pasada, Julia Mengolini generó polémica al hablar sobre los cuidados durante el embarazo y el consumo de drogas. La periodista contó en su programa de radio que fumó marihuana durante la gestación y Pampita, también en la dulce espera, le salió al cruce.

"¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo", aseguró Mengolini al aire de "Segurola y Habana" por Futurock. Y detalló su experiencia con la sustancia: "Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort... todo el embarazo porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama. Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije esto no le puede hacer mal a mi hija. Le di dos secas, y salió el sol. Y se me fue el malestar en un segundo".

Si bien la conductora aclaró que no se trataba de ningún tipo de recomendación, fueron muchas las figuras que la criticaron por difundir este tipo de mensajes en forma masiva. En el caso de Pampita cuestionó la actitud de Mengolini y reflexionó acerca de sus palabras.

"Se armó debate, todos los programas diciendo que es apología a la droga. ¿Cómo lo tomarán otras madres que están sintiendo lo mismo? 'Bueno, yo fumo, si ella fumó no pasa nada'", comentó en "Pampita Online".

En la misma línea consideró que "no es algo para decir público si lo hiciste. Es personal cómo uno quiere llevar el embarazo y cuidar al bebé, pero no es algo para andar gritando a los cuatro vientos".

"No voy a juzgar a nadie, pero todo lo que consumimos le llega a nuestro bebé. Todo, absolutamente todo. Ni hablar cuando hablamos de lo pulmonar, que va a la sangre, y que esa sangre es la que va a tu bebé que se está formando dentro de la panza", cerró Pampita.

