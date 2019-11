Pampita contó por qué fue al registro civil con su novio una semana antes de casarse

Pampita aclaró por qué fue al Registro Civil con su novio Roberto García Moritán una semana antes de la boda.

Fue luego de la información que dio Ángel de Brito sobre esto en donde sostuvo que la pareja dio el "sí" en secreto.

Lo cierto es que al ser consultada en la pista del "Súper Bailando", la modelo explicó a qué se debió su asistencia al registro.

"Fui a registrar la huella digital. No me casé, no fui con los testigos, fuimos los dos solos una mañana y pusimos la huella", explicó Ardohain.

"El casamiento se va a hacer en la ceremonia, el 22", añadió, para despejar cualquier duda.

El video.