Pampita contó toda la verdad sobre el confuso hecho policial de madrugada del domingo mientras estaba en el recital de Palermo. contó toda la verdad sobre el confuso hecho policial de madrugada del domingo mientras estaba en el recital de Maluma en





La modelo y conductora explicó que se olvidó la llave de su casa puesta en la puerta: "La llave del auto también tiene una llave de la casa y por tenerla ya en la mano, pensé que era la misma de la puerta y me la olvidé puesta", empezó relatando en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.





"La garita que está en la esquina caminó unos metros y la vio. La policía entró por las dudas de que alguien las hubiera visto en la puerta y se haya metido. Se dieron cuenta a la mañana siguiente, a las siete de la mañana", añadió.





"Yo me fui a dormir apenas terminó el recital de Maluma. Tengo otra casa de fin de semana a la que voy con los chicos y me llamaron a las siete. Y entre que me vestí y todo, debo haber llegado nueve menos cuarto", explicó Pampita. explicó





Y aclaró sobre su fama de salidora: "No me divierto tanto como dicen ustedes, eh. No salgo hasta las nueve de la mañana. Ni siquiera había ido a bailar, me fui directo a dormir. Podría haber sido pero justo ese día no fui a bailar".





"Voy a veces, pero no tomo alcohol y no fui al telo como dijo Yanina. Tengo mi casa divina así que no necesito ir a ningún telo. Llegué tarde porque vine de lejos, de la casa de fin de semana", finalizó.





