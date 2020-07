Pampita contó cómo se manejó con Benjamín Vicuña en plena cuarentena: "Yo no hubiera podido..."

Pampita regresó esta semana a la televisión tras un paréntesis de tres meses por la pandemia. Su nueva rutina, la llevó a establecer un acuerdo con Benjamín Vicuña para organizar el cuidado de los hijos que tienen en común durante la cuarentena.

En una nota con "Intrusos", se refirió a cómo lograron manejar todo con el actor chileno. "No tuvimos ninguna diferencia, al contrario. Mirá, yo nunca quiero hablar porque no me corresponde referirme al papá de mis hijos, pero realmente estoy muy agradecida de lo que me ayudó este tiempo", comenzó.

"Yo no hubiera podido sin su ayuda y sin que me dé una mano. Vino muy bien tener la suerte de que mis hijos tengan un papá y que puedan compartir en ambas casas. Nos hemos organizado súper bien y a los chicos les hace bien también", destacó.

Luego, Pampita aseguró que a pesar de las diferencias que tuvo con Vicuña, siempre prioriza a los chicos: "Soy siempre ferviente defensora de que las parejas separadas tienen que llevarse lo mejor posible porque es difícil criar chicos y uno los cría muchos años. Y después, por más que sean adultos, siguen estando en tu mente y tus preocupaciones. Es un camino infinito la crianza de los chicos y el amor que uno le tiene a los hijos".

"No hay otra manera más que llevare bien con los ex, se lo digo a todas las parejas ya todos los famosos. El ego y el orgullo tienen que quedar de lado, tiene que ser prioridad la felicidad de tus hijos siempre", concluyó.

