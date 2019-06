Pampita confesó que habló con la China Suárez después de la foto del alfajor y reveló qué le dijo

Pampita estuvo en La noche de Mirtha y en un momento La Chiqui le preguntó por la foto que se publicó esta semana, en la que se veía a Eugenia China Suárez comiendo un alfajor Balcarce. Muchos lo tomaron como una provocación a la modelo, quien está de novia con Mariano Balcarce. estuvo eny en un momentole preguntó por la foto que se publicó esta semana, en la que se veía acomiendo un alfajor Balcarce. Muchos lo tomaron como una provocación a la modelo, quien está de novia con Mariano Balcarce.





"La foto se viralizó en redes y empezó a crecer. Tengo entendido que era una foto vieja. Hablé con Eugenia y le dije 'no te preocupes, no te enganches con esto'. No lo había querido decir públicamente porque me parece que tiene que ver con la intimidad de la crianza de los chicos", dio a conocer Pampita.





"¿Se hablan ustedes?", quiso saber, sorprendida, Mirtha Legrand. "Sí, claro. Cuando me preguntaron dije que no tenía idea, dejé el tema al costado", contestó la jurado del quiso saber, sorprendida,contestó la jurado del Bailando





"Mis hijos (Bautista, Beltrán y Benicio) se crían en dos casas. En una están Benjamín (Vicuña) con Eugenia y en la otra estoy yo. Todos priorizamos que puedan vivir bien en los dos lados. Somos los adultos y la prioridad son ellos. Lo que pasa mediáticamente tiene que ver con nuestro trabajo", cerró Carolina Ardohain. (El Trece Tv) cerró(El Trece Tv)