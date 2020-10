El fuerte comentario de Pampita contra Sebastián Yatra ante el fin de la relación con Tini Stoessel

Pasaron casi seis meses de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron haberse separado. En medio del confinamiento por la pandemia de coronavirus la parejita que había conquistado a todos los fans pusieron un punto y aparte.

Desde entonces no se han vuelto a ver ya que el coronavirus sigue afectando las actividades del mundo. Sin embargo, antes de todo esto los jóvenes artistas fueron parte de “La Voz”, reality de música del canal español Antena 3, que se está emitiendo ahora.

Al verlos cómplices y cariñosos los fanáticos anhelan una reconciliación. Y, Pampita deslizó que si se ven quizás reviertan la decisión.

LEER TAMBIÉN: Se terminó la buena onda: Nicole Neumann enojadísima con Pampita

"Se van a ver, mirándose enamorados, haciéndose un chiste, y los fanáticos, porque había un fandom de la pareja, páginas hechas con los nombres de los dos, y yo creo que les va a dar un poquito de melancolía", dijo la modelo y conductora en Pampita Online.

"¡Es morboso! O capáz lo ves y decís 'ya está, salgo de está'. Puede ser para salir adelante y dejarlo atrás... Pero hay que pensar que ellos no se separaron cara a cara, se habrán separado por FaceTime, no se vieron en persona", sumó la modelo.

"Ay, ahí están abrazados. ¡Qué pena! Pero bueno, no importa. ¡Vos te la perdiste, Yatra!", dijo ante las imágenes de la ex parejita.

"Hasta que no se crucen en alguna entrega de premios, esta historia, no sé qué puede pasar. No se vieron más. Estuvieron meses hablando por WhatsApp, redes, y así se enfría todo. La pandemia les jugó una mala pasada. De todas maneras, ella es una diosa, una bomba total. Me alegro que esté soltera, que disfrute mucho, que le ponga su energía a su carrera. Además, ¡la cantidad de hombres que mueren por ella! No le va a faltar nunca un candidato. Así que no importa, Sebastián, te la perdiste", completó.

LEER TAMBIÉN: Pampita opinó del cierre de los albergues transitorios y los infieles: "¡Bueno, que se jodan!"