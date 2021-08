Pampita aclaró el motivo de su rápido regreso a la televisión: "Es una elección personal"

Pampita recogió el guante que le tiraron sus críticos y no dejó de contestarles y de explicar sus motivos para regresar al trabajo tan pronto.

Pampita generó polémica en estos últimos días a raíz de su rápido regreso a la televisión. No solo como jurado de "ShowMatch, La Academia", donde causó un enorme impacto por hacer el baile del caño tras dos semanas de dar a luz a su hija Ana Ardohain Moritán, sino también por volver a la conducción de su programa “Pampita online”.

La modelo y conductora retomó todas sus rutinas previas al parto, que ya de por sí eran intensas, pero con el pequeño detalle de que ahora tiene un hijo más, y que es una beba de 15 días.

Por tal motivo, muchos salieron a criticar a Pampita por no descansar y estar más tiempo con su hija. Incluso la periodista Edith Hermida, en “Bendita TV”, disparó contra la modelo al afirmar que lo hacía por su “necesidad frívola”.

“Tiene una necesidad de seguir mostrándose sexy, tiene una necesidad narcisista, y no me gusta y no empatizo con esa necesidad”, criticó Hermida.

Y Pampita recogió el guante que le tiraron sus críticos y no dejó de contestarles y de explicar sus motivos para regresar al trabajo tan pronto.

“Hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo y ahora la cuido mucho”, había expresado hace un tiempo atrás, haciendo referencia a lo que había sacrificado mientras estuvo en pareja con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos (Blanca, la mayor, falleció trágicamente en 2012 a la edad de 6 años por una septicemia) y de quien se separó luego de que le fuera infiel con la China Suárez.

En “Pampita online”, la conductora se refirió a su forma de trabajar: “No me imagino dándome el lujo de desaparecer un año entero. Es una elección personal que no la vivo como un sacrificio”, explicó, aclarando además que siempre va a grabar "ShowMatch" acompañada de su esposo, Roberto García Moritán, y de la pequeña Ana, para no alejarse demasiado tiempo de la beba.

