Pamela Sosa: "Va a tener que pagarme por las mentiras que está diciendo acerca de mí"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Sosa quien aclaró sobre esto: "No me importa lo que diga ella. Me acerqué a preguntarle por qué había mentido en lo del desfile y que yo había robado la ropa. Yo encima la había ayudado con su vestuario para que pueda desfilar. Le pregunté esto y no sabía qué decirme porque estaba mintiendo".





"Ahí me empujó y se mete el seguridad y desde arriba de él me empieza a tirar besos provocándome. Me fui porque no tenía nada que decirme. Sabía que estaba mintiendo. El vestuario mío era el que me dio la producción del desfile, simplemente eso", fundamentó.



"Ella quiso armar este escándalo. En el video se ve que no hay ninguna mano mía sobre ella. Por eso ya hablé con mis abogados. Una cosa es decir lo de la ropa del desfile pero otra es decir que yo te agredí cuando están claras las pruebas en el video que ni la toqué".





"Entonces lamentablemente le voy a tocar donde más le duele que es la plata, va a tener que pagarme por las mentiras que está diciendo acerca de mí", finalizó la modelo.





