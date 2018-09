Pamela regresó a su programa y habló de la salud de Daniel Vila

Tras casi un mes de ausentarse en "Pamela a la Tarde", Pamela David regresó a su programa y se mostró muy emocionada. La conductora comenzó el programa agradeciendo el apoyo de su equipo y del público y habló del duro momento que vivió junto a su esposo, el Dr. Daniel Vila, quien tuvo que viajar inesperadamente a los Estados Unidos para realizarse una intervención quirúrgica en la columna.

"Gracias al equipo por el gran aguante, estoy feliz de estar acá sobre todo porque está todo bien, gracias a los que se preocuparon, a los que rezaron, a los que mandaron con la mejor de las ondas porque realmente llegó", comenzó Pamela.

"A los que no se enteraron tuve que viajar de urgencia, o tal vez no de urgencia pero si fue de un día para el otro la decisión de irnos a Estados Unidos, a Nueva York, para que lo operaran a mi marido Daniel. La intervención fue de la columna y es una operación muy complicada, además de ser la cuarta que se realiza. La primera se la hizo hace muchos años, la segunda en diciembre del año pasad y la tercera en abril pero los dolores seguían cada vez mas insoportables. Hay un rosarino que vive allá que es una eminencia y podía operarlo en ese momento. Cada día que pasaba era una tortura para Daniel, entonces decidimos irnos. Gracias a todo el equipo por el aguante y al público por entenderlo. Sí, me quebré ese viernes que hablamos pero hoy no voy a quebrarme de nuevo", dijo con un tono emocionado.

"A mi me gusta entrar bailando y con buena onda y más hoy que nunca porque está todo muy bien, Hay mucho para agradecer, más en un momento tan difícil. Llegué esta mañana y ya está todo bien. No podíamos volver antes por un tema de la presurización, Porque con su dolor, Daniel tenía que esperar un tiempo para poder volar. La misma recuperación que estaba haciendo allá la va a hacer acá", continuó.

Luego, consultada por su panel sobre el momento más difícil que le tocó vivir confesó: "En estos momentos no sé cuál, pero en estos casi cuarenta años aprendí que las mujeres empezamos a seleccionar bastante lo que queremos y en este momento difícil dije 'voy a estar en modo avión'. Es como cuando pones el teléfono en modo avión y dejas de estar enganchada en todo eso malo, soltás y dejas de agarrar la rienda", explicó para luego continuar con su programa con su toda la energía de siempre.

