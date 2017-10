Pamela David a Yanina Latorre: "Pasaste un momento terrible, pero no aprendiste nada"

Desde la semana pasada, Yanina Latorre y Titi Fernández protagonizan un enfrentamiento que tuvo su origen en un tuit que Nora Bernardes, la mujer del periodista disparó hace muchísimo tiempo contra la hoy panelista de Los Ángeles de la Mañana. Al parecer, Bernardes insultaba a la rubia a través de las redes sociales, hecho que desató la furia de la esposa de Gambetita.

Por supuesto, el tema fue discutido en el envío de El Trece, conducido por Ángel de Brito: "Ayer Tití mostró un mensaje en el que decías que la desgracia no le daba impunidad y dijo que les hiciste mucho daño", le dijo el animador.

Pero Yanina redobló la apuesta: "Ellos me venían haciendo daño desde antes. Yo tengo un pensamiento, porque no soy compasiva: a mí que les haya pasado una desgracia no quita que yo piense que la mujer no debe insultarnos. Eso no te hace impune para andar lastimando y a decir barbaridades", contestó la rubia, en referencia a la muerte de la hija de Tití, en 2014.

Así las cosas, este lunes, en Pamela a la Tarde, el episodio fue tratado por Pamela David y el resto del equipo, pero la llamada de Yanina Latorre para explicar el asunto provocó roces entre la conductora del ciclo de América y la panelista.

"Con todo lo que me pasó a mí yo no puedo usar eso y como me metieron los cuernos, que nadie me diga nada. Si querés putearme, puteame porque no tiene nada que ver una cosa con otra", expresó Yanina.

"Pasaste un momento terrible, pero parece que no aprendiste nada, Yanina", disparó Pamela.