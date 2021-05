Pamela David visitó Intrusos y contó por qué dejó la televisión

Pamela David habló después de muchos meses de silencio y alejada de la televisión sobre los motivos que la llevaron a alejarse momentáneamente de la industria.

"Me encuentran en una crisis, la de los 42, pero una crisis positiva, que tiene que ver, por ejemplo, ser muy consciente con cada una de mis decisiones. Antes hacía las cosas por inercia, iba, iba, iba... no tenía el estado de consciencia que ahora me permite disfrutar. Hoy escucho mucho a mi cuerpo para tomar decisiones", dijo de entrada en charla con el equipo de Intrusos que comandan Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Pamela dejó la televisión en 2019; su último programa fue Pamela a la tarde: "Extraño mucho la televisión, en muchas cosas tengo ganas de estar y en otras digo ´por eso me fui´. Cuando decidí dejar Pamela a la tarde, salir en ese momento, también fue una decisión muy masticada, pensada y decidida. Hoy veo tele, me divierte, tengo muchas ganas de volver a trabajar, amo la televisión pero haciendo cualquier cosa. No va a pasar que vuelva a ser la Pamela que dejé de ser".

"No sé que me gustaría hacer, tiene que ver con la vibra. Tal vez lo que hago todos los martes en mi Instagram, que es un espacio para el bienestar emocional, y semana a semana me siento bien, sé que a alguien le suma, tener un propósito y que sea que le haga bien a alguien. Estamos todos muy mal, a nivel mundial, hacer algo que sume y purifique", agregó.

Cabe destacar que la conductora tiene un espacio en su cuenta de Instagram donde cada semana entrevista a una personalidad vinculada al mundo del bienestar.

"Tengo mucha consciencia de que cuando uno habla de alguien lo que repercute en esa persona y en su familia. Yo lo veo a ustedes y me divierto, es como diferente porque lo tocan desde otro lugar, no hay maldad", enfatizó.