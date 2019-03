Pamela David, quebrada ante el testimonio del padre de un joven asesinado por motochorros

Pamela a la tarde, Gustavo, papá de Mateo, el joven de 16 años asesinado en diciembre pasado en el Partido de Tres de Febrero, dialogó con Pamela David sobre el caso de su hijo e hizo emocionar visiblemente a la conductora. Este jueves, en, papá de, el joven de 16 años asesinado en diciembre pasado en el Partido de Tres de Febrero, dialogó consobre el caso de su hijo e hizo emocionar visiblemente a la conductora.

"Quiero que seamos realistas de las cosas que están pasando, hoy me pasó a mí, ayer a otro y mañana a otro. Yo no fui al Concejo Deliberante porque tengo una bandera política, yo no pertenezco a nadie ni me interesa. Yo creo que vivimos y tenemos lo que nosotros queremos, no hay otra cosa", arrancó.

"Yo no sé si es herencia o no herencia recibida, yo como padre estoy cansado del discurso mediático, yo pido por la memoria de mi hijo. Yo voy a seguir esto hasta que Dios disponga de mi vida, Mateo no va a ser un caso más, entonces digo que hubo un antes y un después", remarcó.

"A mi hijo lo mataron ahora, entonces yo le quiero decir al presidente que nosotros, la gente humilde, trabajadora, toda la vida llevamos un carro, porque los ricos, o la clase alta, no empujan ningún carro, ni siquiera el del supermercado, porque tienen gente que les va a hacer los mandados", afirmó, luego, mientras los ojos de Pamela comenzaban a humedecerse.

"Claro, los pobres empujamos el carro, la gente trabajadora empuja los carros, pero yo tengo un grave problema ahora, tengo que empujar el carro con mi hijo adentro. Y que se quede tranquilo que yo al carro le voy a gastar las ruedas, pero no lo voy a dejar de empujar", sentenció.

"Yo creo que lo que tenían que hacer no lo hicieron, no sé si será recibido o no será recibido, será herencia o no será herencia, pero la gente que tenía que estar no estuvo", recalcó.

"Ni siquiera los que dicen llamarse los derechos humanos, no sé cuál es el derecho, ¿mi hijo tendría que haber desaparecido para haber tenido un derecho, mi hijo tendría que haber ido a una guerra para tener derechos?", lanzó.

"¿O solo porque mi hijo no votaba, no eligió a ningún malandra de todos estos políticos que teníamos no tenía derechos? Mi hijo tenía 16 años, toda una vida por delante", se preguntó.

"Tu hijo no se resistió, tu hijo entregó el celular, y lo reventaron. Uno de ellos está detenido, que es quien disparó, al otro todavía no lo encontraron. Pero más allá de eso hoy es un día muy importante, porque como dice Gustavo hoy le tocó a Gustavo, le tocó en diciembre, pero todos los días contamos estas historias, y a lo largo de la programación de América y de todos los canales, y perdón, estoy quebrada, pero nos puede tocar a cualquiera, entonces es muy importante que hagan algo", dijo la conductora, con lágrimas en los ojos.

Mirá el video!

Embed