Pamela David a Guillermo Dietrich: "Me duele reconocer que no empatizan con la gente pobre"

fue uno de los invitados al cicloque conducepor la pantalla dese atajó de entrada cuando el animador sostuvo queotra de las invitadas, hacía algunas caras de decepción cuando se hacía hincapié en el presente del gobierno de Cambiemos.

"¡Cuando mirás para arriba ya te veo brava!", enfatizó Novaresio y Dietrich contestó risueño: "¡Si me agarra Pamela...! ¡Ya me agarra en su programa!".

Fue ahí cuando la conductora de "Pamela a la tarde" dio su mirada sobre el presente de la Argentina y de los dos años y medios de gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo. "A mí me pasa que cuando me hablan del espanto, lo recuerdo, hace muy poquito que estábamos tan mal y que íbamos camino a lo peor de nuestra historia, pero también siento que tenemos que dejar de hablar del pasado y reconocer... porque todo lo que están haciendo es cierto, es verdad, pero también es verdad que los precios aumentan mucho más que los sueldos, que la gente no llega a fin de mes, y eso es una realidad. Podemos hablar de los caminos, que salvan vidas, es cierto, pero hablemos de lo que le está pasando a la gente que no tiene para comer, esa es la gente que no tiene espalda o esperanza de que esto más adelante va a mejorar, que se va a sentir menos, que se van a sentir los cambios... ¡no tienen para comer! A mí me da la sensación y me duele reconocerlo, cuando había campaña y estaba Macri y Scioli, que se hablaba de la campaña del miedo, que había cierta insensibilidad, y hoy me duele reconocer que es así, que no empatizan con la gente pobre. Más allá que los números de los planes sociales digan otra cosa, no hablemos de números, caminen, vayan a ver a la gente durmiendo en las calles...", sentenció.

El Ministro de Transporte defendió la gestión, dijo que los números de la economía son positivos, que el año pasado la gente no perdió poder adquisitivo y que desde su lugar recorre muchas provincias y habla con un centenar de personas para ver la realidad de todos que muchas veces dista bastante de la situación de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

Oscar González Oro – también invitado al programa – tomó la palabra y manifestó que el gobierno de Macri no cumplió con nada de lo que prometió en la campaña electoral.





"Macri dijo que nadie iba a pagar el impuesto a las ganancias y hoy los obreros los pagan. El sueldo se degrada ante la inflación. A un tipo que tiene hambre no le podés hablar a 20 años", sostuvo.

En su turno, la comediante y actriz Dalia Gutmann dijo que no le gusta nada esta tendencia a la "precarización laboral, a volver a algo que habíamos podido superar". Al igual que los otros invitados insistió en que "está esta sensación de que no se piensa en la gente con menos recursos" y a modo de ejemplo dijo que "el aeropuerto está hermoso y la terminal de Retiro está horrible".