Pamela David enfrentó las críticas por la difusión del romance entre Emilio Disi e Iliana Calabró

Cala y el fallecido actor Tras la enorme repercusión del affaire que habrían mantenido la hija dely el fallecido actor Emilio Disi , revelada en Pamela a la tarde por Carlos Monti , el hallazgo periodístico fue cuestionado por algunos y aplaudido por otros.

Este martes, al inicio de su programa, Pamela David, conductora del envío, salió al cruce de las críticas.

"Mucha repercusión. ¡Muy bien Carlos Monti! Una vez más Pamela a la Tarde marca agenda y tiene tema propio", comenzó a decir.

Y continuó: "Si bien Carlos Monti lo guardó, porque teníamos esta información desde el año pasado, hoy Elvira decide salir a hablar y contar todo lo que vivió ella".

"Por supuesto que hay gente que le puede gustar o no gustar, pero esta es la verdad de Elvira, una mujer que nunca la hemos visto en televisión hablando de nadie", agregó.

Y concluyó: " ¡¿Cómo no vamos a respetar lo que ella vivió?! ¡¿Cómo no la vamos a escuchar?! ¡¿Cómo no vamos a contar lo que ella quiere que contemos?!".

Mirá el video!

