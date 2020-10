Pamela David se emocionó al recordar a su hermano: "Fue duro, pero no sé si decir esperado"

Pamela David, en medio de la pandemia, vivió un momento muy triste tras la repentina muerte de su hermano Franco, quien se suicidó el pasado mes de junio en su casa de Santiago del Estero.

A cuatro meses de su partida, la conductora habló en "PH" (Telefe) de la trágica partida y reveló que su cuñada está esperando un varoncito.

“Si bien no voy a contar la forma en la que mi hermano perdió su vida, a él lo mata la droga y hay que ponerle nombre. Lo que le pasó a él le pasa a muchos. Si ustedes tan solo supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión. Pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían y que podían decidir, pero después pierden la voluntad y no tienen más decisión. A la droga no la manejás nada, nadie la maneja”, señaló Pamela, visiblemente movilizada.

“Fue duro, pero no sé si decir esperado. Él tenía un tormento y no podía con su vida de muchos años y en distintas internaciones en centros, pero no pudo con su vida”, añadió, sin poder contener las lágrimas.

“Pero no se fue porque nos dejó parte de su vida porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después que estaba embarazada, se sintió descompuesta en el velorio sin saberlo. No se fue, no dejó un pedacito”, cerró Pamela David.

