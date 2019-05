Pamela David: "El Martín Fierro es un premio que me gusta y empuja a la industria de la televisión"

Pamela David integra la terna de mejor conductora para los Premios Martín Fierro junto a Moria Casán ("Incorrectas"), Verónica Lozano ("Cortá por Lozano") y Mirtha Legrand ("Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha"). integra la terna de mejor conductora para losjunto a),) y





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con la conductora de "Pamela a la tarde", América, quien expresó su alegría por integrar dicha terna. dialogó en exclusiva con la conductora de, quien expresó su alegría por integrar dicha terna.

"Es la segunda vez que estoy nominada como conductora y estoy muy feliz. Es un premio que me gusta y empuja a la industria de la televisión. Es importante. Estar nominada a mí me encanta", explicó Pamela.

"Me siento muy orgullosa, me pone muy feliz. Mi sueño siempre fue estar sentada de invitada, imaginate estar nominada. Hasta tenía un viaje programado y después me entero que estaba nominada", añadió.

Y sobre la ausencia de Legrand a la gala, Pamela comentó: "Mirtha sería la primera vez que no esté pero no por una decisión de ella sino por un tema de salud".

Sobre el nuevo juego en su programa, "Dilema", explicó: "Me divertí, disfruté de hacerlo y me sentí súper contenida por los invitados y la producción. En un momento colapsó la aplicación".





"Si gano el Martín Fierro voy a la redacción", finalizó la animadora. Videoentrevista. finalizó la animadora. Videoentrevista.





