Pamela David: "Creo que al Gobierno le falta barrio y que Cristina no vuelve, tenemos un límite"

Pamela David estuvo como invitada al programa de Luis Novaresio por A24, "LNE", y habló de la realidad económica y política que atraviesa la Argentina.





"En el contexto es desmedido el festejo, hace un contraste enorme (por los Juegos Olímpicos de la Juventud en la Ciudad). Todo empeora, cuando vos pensás que no va a haber más malas noticias, aparecen. Y son decisiones, no es que no lo podes manejar, sino que son decididas", explicó la conductora de "Pamela a la tarde", América.

"Me inclino a pensar que son decisiones tomadas y son lo que quieren ser. Creo que todavía no caen en la realidad y lo digo con buena intención, no creo que tengan malas intenciones como lo pintaban desde el kirchnerismo. No tienen malas intenciones pero creo que no ven que esto es Argentina", explicó sobre la gestión de Mauricio Macri.

Y agregó: "Creo que hacen todo lo que pueden pero las decisiones son pensando en macro y no pensando en el ciudadano de a pie. Pero de verdad les deseo lo mejor, no quiero ser pesimista. Falta barrio, pueblo, sí, les falta caminar me parece".





"María Eugenia Vidal y Carolina Stanley me generan que les creo que les duele el dolor del otro. Me pasa eso con ellas. Era una provincia que venía dinamitada. Siempre fui de opinar fuerte de política. Tal vez en los trabajos anteriores no se notaba. Mi opinión siempre fue sincera y digo lo que pienso, tal vez hoy están todos sensibles y hay mucha agresión, no hay un límite para la falta de respeto". Y destacó:

En cuanto a la ex presidenta Cristina Kirchner, comentó: "No me iría de la Argentina. Me preocupa la seguridad y la educación. Amo a mi país. No vuelve Cristina, creo que tenemos un límite. Estoy segura que no vuelve, nos queremos en el fondo los argentinos. No es la culpable de todos los males pero sí de muchos. Tiene una capacidad de liderazgo con sus formas y sus gestos, que si lo hubiera aprovechado para el bien... Su aparato hizo tanto daño, imprimían en la sociedad un odio".