Pamela David contó el motivo de su viaje a Estados Unidos: "Daniel (Vila) se operó de la columna"

Pamela David habló este viernes con Carlos Monti, quién está momentáneamente al frente de "Pamela al Tarde", desde Nueva York. habló este viernes conquién está momentáneamente al frente de





Daniel Vila, presidente del Grupo Visiblemente emocionada, la conductora rompió en llanto al escuchar la voz de sus compañeros de programa, y contó que se encuentra en Estados Unidos porque su marido, presidente del Grupo América , fue operado de la columna.





"En primer lugar, está todo súper bien, la operación fue un éxito que es lo importante. Daniel venía soportando un dolor muy fuerte en la columna, se operó el año pasado, otra vez este año y el dolor seguía, cada vez más intenso. Así que vinimos a ver al Dr. Federico P. Girardi, que es un rosario que atiende en Nueva York y por suerte salió todo súper bien", contó Pamela.





Sobre sus lágrimas Pamela explicó que fueron producto de "muchos nervios, mucha angustia, yo nunca me quiebro, nunca cuento estas cosas en público, no me gusta. Siempre trato de ponerle mucha onda a todo. Pero creo que el público de "Pamela a la Tarde" tenía derecho a saber lo que pasaba, más allá de las especulaciones".



"Por dos semanas más vamos a estar en Nueva York porque Daniel no puede volar aún. Está muy bien, ya está caminando, muy dolorido lógicamente"





En tanto, contó que la hija de ambos, Lola, está en Argentina y quieren llevarla para Estados Unidos: "Queremos traer a Lolita (su hija) que se viene su cumpleaños y se quedó en Buenos Aires porque tuvimos que salir medio de apuro".





"¿Qué fue lo primero que dijo Daniel cuando se despertó de la anestesia?", preguntó Monti, y ella contestó entre risas: "'I love you', es que está con el chip del inglés puesto".