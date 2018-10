Pamela David contó dos episodios incómodos que sufrió a los inicios de su carrera

Luego, Pamela contó un episodio que vivió antes de ingresar al reality "El Bar", en 2001, y saltar a la fama.





"Fue en Catamarca, iba a hacer tragos, no paraba. Una noche me mandaron a preguntar algo espantoso. Me preguntaron si cobraba. No sabés lo mal que me sentí. Yo me estaba fumando a cada pel... a las cinco de la mañana por dos mangos con cincuenta. Como trabajaba en Playboy, era la chica de El Bar y de Sofovich... Pero eso no habilita a esa pregunta. Es una una experiencia que recuerdo porque me dolió mucho", recordó.